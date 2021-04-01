Beşiktaş'ta Kenan, Larin planı

Beşiktaş Kenan Karaman için sezon sonunu bekliyor.

GÜNDEM 01.04.2021 - 17:13 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Beşiktaş'ta Kenan, Larin planı

Siyah beyazlılar, Fortuna Düsseldorf ile sözleşme uzatmayan 27 yaşındaki oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmayı planlıyor.

Haziran ayında serbest kalacak milli futbolcu, siyah beyazlılar ile 3 yıllık sözleşme için masaya oturacak.

Kenan Karaman, devre arası transfer döneminde de Beşiktaş'ın gündemine gelmişti.

Alman ekibinin bonservis bedeli talep etmesi nedeniyle tranfser gerçekleşmedi.

Beşiktaş'ın Kenan Karaman'ı gündemine almasının en önemli sebebi ise Cyle Larin.

Bu sezon siyah beyazlı takım ile 34 maçta 18 gol 4 asistlik performans gösteren Larin, Avrupa'dan farklı kulüplerin transfer listesine girdi.

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Beşiktaş yönetimi, Larin'in olası transferi halinde kadrosuna Kenan Karaman ile katarak Kanadalı oyuncunun eksikliğini gidermeyi hedefliyor. (NTV)

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