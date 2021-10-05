Beşiktaş'ta Kenan Karaman gelişmesi

Beşiktaş ’ta Süper Lig ’de deplasmanda 2-1’lik skorla kaybedilen Altay maçında elinden sakatlanan ancak sonraki maçlarda forma giymeye devam eden Kenan Karaman’ın durumunda yeni gelişmeler yaşandı. Milli Takım ’a seçilen yıldız futbolcunun Norveç ile oynanacak karşılaşmada yer alacağı ancak Letonya mücadelesinde kadroda olmayacağı öğrenildi. El parmağında kırık bulunan futbolcunun, Beşiktaş’ın Süper Lig’de Başakşehir ile yapılacak karşılaşmada forma giyeceği ifade edildi.

8 isimde son durum...

Siyah-Beyazlılar’da 8 futbolcunun milli takım programı belli oldu. Vida, Hırvatistan formasıyla Güney Kıbrıs ve Slovakya’ya rakip olacak. N’Sakala, Demokratik Kongo’yla iç sahada ve deplasmanda Madagaskar’la karşı karşıya gelecek. Batshuayi, Belçika’yla Fransa karşısında boy gösterecek. Ersin ve Serdar, Ümit Milli Takım’da, Rıdvan ve Kenan da A Milli Takım’da görev yapacak, Emre Bilgin, U-18’de forma şansı bulacak. Atiba ve Larin, Kanada’nın oynayacağı ilk iki maçta sakatlığı sebebiyle yer almayacak. 3. maçta oynayıp oynamayacakları ise belirsiz. (FANATİK)