Süper Lig ’de cuma günü Kasımpaşa’ya konuk olacak Siyah-Beyazlılar’da teknik ekip, bu mücadelenin ilk 11’inde değişikliğe gitmeye karar verdi. Vodafone Park’ta geçen hafta oynanan ve 4-0 sona eren müsabakada oyuncularının ortaya koyduğu performansın hayal kırıklığı yaratması sonrasında teknik direktör Sergen Yalçın, takımın 2 genç oyuncusuna forma verme kararı aldı. Başarılı teknik adamın bu doğrultuda Kasımpaşa mücadelesinde sol bek hattında sakatlığını atlatan Rıdvan Yılmaz’ı sahaya sürmesi bekleniyor. Giresunspor karşılaşmasında sahada yer alan takımda seyirci tarafından tek ıslıklanmayan isim olan Can Bozdoğan da orta sahaya geçiyor. Başarılı oyuncunun, Miralem Pjanic’le birlikte Kara Kartal’ın orta alanında forma giymesi bekleniyor.

Kalede zorunlu değişim

Mert Günok’un sezonu kapatması sonrasında kalede eldivenleri Ersin Destanoğlu’na verecek olan teknik direktör Sergen Yalçın’ın, savunma ikilisini de Montero ve Vida’dan oluşturması bekleniyor. Sağ bekte görev, yine Valentin Rosier’de olacak. Kanatlarda Kevin N’Koudou ve Rachid Ghezzal, ileri bölgede de Michy Batshuayi olacak. (FANATİK)