Beşiktaş'ta kadro yine değişiyor

Kara Kartal’da eksik isimlere Antalyaspor maçıyla birlikte yenilerin de eklenmesinin ardından kadro planlaması karıştı.

Mücadelenin ardından, “6 tane oyuncumuz sakat. Rosier ve Welinton belki olabilir ama 4’ü geri dönmez. Necip ve Mehmet Topal da salı ve cuma günkü maçlarda olmayacak. Necip’in diz yan bağı. 5-6 haftalık bir problem. Üzgünüz” ifadelerini kullanarak sıkıntılı sürecin devam ettiğini belirten teknik direktör Sergen Yalçın, yarınki Adana Demirspor maçında kadroyu değiştirmek zorunda kalacak.

KALE YİNE DEĞİŞİYOR

Yoğun maç temposu sebebiyle kalede rotasyona giden Yalçın’ın, Demirspor maçında Ersin’i görevlendirmesi bekleniyor.

ROSIER VE WELİNTON HAZIR

Rosier ve Welinton yeniden ilk 11'e dönecek. Montero stoperdeki; Rıdvan da sol bekteki yerini alacak.

ATIBA DİNLENDİRİLECEK

Orta saha 3’lüsünün Josef, Pjanic ve Salih’ten oluşması bekleniyor. Atiba, Sergen Yalçın tarafından bu karşılaşmada dinlendirilecek.

GHEZZAL, LARİN 11'DE, BATSHUAYİ FORVETTE

Rachid Ghezzal ve Cyle Larin’in ise bu karşılaşmaya 11’de başlaması planlanıyor. Forvette yine forma, Michy Batshuayi olacak. (SPORX)