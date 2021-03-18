Beşiktaş’ta işin sırrı kolej ruhu

“Çok dirençliler. Çok motiveler. Birbirlerine çok bağlılar. İnanıyorlar. Bunlar bizim için çok önemli konular…” Bu sözlerin sahibi Beşiktaş teknik patronu Sergen Yalçın… Başakşehir galibiyetinin ardından 2-0'dan 2-2'yi bulan rakibine karşı inançlarını kaybetmemelerini bu sözlerle anlatan Yalçın, siyah-beyazlıların bu sezonki sırrını da vermiş oldu. Kara Kartal'ın başarısı Ümraniye'de saklı ve artık bunu herkes biliyor: Takım olmak…

İşte sezona kötü başlayan ve başarı şansı tanınmayan Beşiktaş'ı öne çıkaran özellikler:

1- Yabancılar uyum sağladı: Takımda Fransızca ve Portekizce konuşan oyuncuların sayısı fazla. Özellikle Aboubakar, yerli ve yabancı oyuncular arasında köprü oluşturuyor. Atiba da takıma ağabeylik yapıyor.

2- Genç isimler öğrenmeye açık: Ersin, Rıdvan ve Hasic gibi genç oyuncular öğrenmeye istekli. Oğuzhan ve Necip, gençlerle çok ilgili. Kendi de Fulya çıkışlı olan Sergen Yalçın da gençlerin üzerine titriyor.

3- Özgür ortam pozitif etkiliyor: Yalçın, öğrencilerini idman sahası dışında özgür bırakmayı seçiyor. Böylece kendi futbolculuğunda yaşadığı disiplin sorunlarının önüne geçmeyi başarıyor. Kolej ruhu oluşturuyor.

4- Teknik heyet fark yaratıyor: Murat Şahin ve Ozan Köprülü, takımla yakından ilgileniyor. Marrone'nin çalıştırdığı oyuncular fizik olarak fark yaratıyor. Murat Kaytaz'ın analizleri başarıdaki önemli bir diğer faktör.

5- Takımda yedek-as ayrımı yok: Sergen Yalçın, oyuncularına yedek-as gözüyle bakmıyor. Yalçın, hangi futbolcu oynarsa oynasın sistemin işlemesini istiyor. Bunun için de sık sık kadroda değişiklikler yapıyor. (SÖZCÜ SKOR)