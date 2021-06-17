Beşiktaş'ta imzalar yolda! Sergen Yalçın'ın imzasının ardından peş peşe açıklanacak

Teknik direktör Sergen Yalçın'la sözleşme uzatmaya hazırlanan Beşiktaş, transfere de bu imzanın ardından hız verecek.

Her konuda anlaşmaya varılan Gudjufi ve Salih Uçan'ı resmen duyuracak olan siyah-beyazlılar, prensipte el sıkıştığı Kenan Karaman'la da transfere son şeklini verip imzayı atacak.

Sporting Kulübü ile Rosier için anlaşma aşamasına gelen siyah-beyazlıların satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle bu transferi de sonlandırmaya çok yakın. Yönetim, geçtiğimiz sezonun yıldızı Ghezzal için ise Leicester'la masaya oturarak son teklifini iletecek ve onay bekleyecek.

Bu arada İç transferde Utku Yuvakuran ve Atiba'nın sözleşmesini uzatmayı kararlaştıran Beşiktaş, Gökhan Töre için ise Sergen Yalçın'ın görüşüne göre hareket edecek. (FOTOMAÇ)