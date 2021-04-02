Beşiktaş'ta ilk 11 netleşiyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçında sahaya çıkaracağı 11'i netleştirmeye çalışıyor.

Kart cezalısı Ghezzal, sakatlıkları devam eden; Hasic, Dorukhan, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar karşılaşmada forma giyemeyecek.

Tedavisi devam eden Berbard Mensah’ın durumu ise son taktik antrenmanda belli olacak. Kaleyi Ersin’e emanet edecek olan Sergen Yalçın, savunmanın sağında Rosier, solunda ise Rıdvan’a şans vermeyi düşünüyor.

Stoperde Vida - Welinton, defansın önünde ise Josef De Souza forma oynayacak. Orta sahanın göbeğinde Oğuzhan - Atiba ikilisini oynatmayı düşünen deneyimli teknik adam, sağ kanatta N’Koudou solda ise Adem Ljajic'e şans vermeyi planlıyor.

Eksikler nedeniyle Ljajic’e kanatta görev vermeyi düşünen Yalçın’ın diğer planı ise Sırp oyuncuyu 10 numarada oynayıp, sakatlıktan çıkan Gökhan Töre’yi kanatta değerlendirmek.

Bu durumda Oğuzhan yedek kulübesinde olacak. Santrforda ise Vincent Aboubakar’ın yokluğunda Cyler Larin forma giyecek. (TRT SPOR)