Beşiktaş 'ta dün yapılan taktik çalışmada Önder Karaveli, kanat oyuncuları Rachid Ghezzal ve Cyle Larin ile yakından ilgilendi.

Karaveli, iki öğrencisine özel çalışmalar yaptırdı. 47 yaşındaki hoca, Ghezzal ve Larin'den savunma oyuncularını yakından takip edip, arkaya yapacakları koşularla defansın dengesini bozmalarını istedi.

Karaveli ayrıca her iki öğrencisine de taç çizgisinden çok, ceza sahasına daha yakın olmaları ve arkalarından hücuma katılan bek oyuncularına alan açmaları talimatını verdi.

Başarılı teknik adam, Rachid Ghezzal'dan ceza sahası çevresinden daha fazla şut denemesinde bulunmasını istedi.

Karaveli'nin Larin'den özel talebi ise özellikle ters kanattan yapılan ortalara vurmak için mümkün olduğunca ceza sahası içinde, Batshuayi'nin yanında olmasını talep etti. (FANATİK)