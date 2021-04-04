Beşiktaş'ta hücum kurgusu sil baştan!

Beşiktaş, Süper Lig’de bu akşam oynayacağı Kasımpaşa karşılaşması öncesinde; sakat, hasta ve cezalı oyunculardan yana sıkıntı yaşıyor. Siyah- Beyazlı ekipte Vincent Aboubakar, Bernard Mensah ve Ajdin Hasic’in sakatlıkları bulunuyor. Kamerun’un 30 Mart'ta Ruanda ile oynadığı Afrika Uluslar Kupası eleme maçında ağrı hisseden Aboubakar'ın sağ uyluk ön adalesinde gerilme ve ödem saptanmıştı. Fenerbahçe ile oynanan maçta sol ayak bileğine darbe alan ve o bölgede ağrı oluşan Mensah’ın ise ayak bileğinde oluşan ödemin henüz geçmediği açıklandı.

2 futbolcu karantinada

Bosna Hersek 21 Ya ş Altı Milli Ta kımı’nın Karadağ ile oynadığı Avrupa Şampiyonası eleme turu grup müsabakasında sol dizinden sakatlanarak oyuna devam edemeyen Ajdin Hasic ön çapraz bağ kopması sebebiyle sezonu kapattı. Kartal’da korona pozitif olan Cenk Tosun ile Dorukhan Toköz de karantina süreci nedeniyle bugünkü karşılaşmada görev alamayacak. Ghezzal ise Fenerbahçe ile oynanan maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştüğü için Kasımpaşa karşısında takımını yalnız bırakacak.

Atiba’nın yanına Oğuzhan

Ligde 32. haftada çıkılacak Kasımpaşa sınavı öncesinde özellikle hücum hattındaki eksiklerin çokluğu sebebiyle Beşiktaş teknik direktörü Sergen Ya lçın, 11’inde zorunlu değişikliklere imza atacak. İdeal 11’d e kanat hattında görev yapan Cyle Larin, bugün forvete geçecek. Kanatlarda da Adem Ljajic ve Kevin N’Koudou’nun oynaması bekleniyor. orta ikilide ise görev, Oğuzhan ve Atiba’da olacak. (FANATİK)