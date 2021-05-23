Beşiktaş'ta Haris Seferovic sesleri

Beşiktaş önümüzdeki sezon forvet bölgesine en az bir takviye yapmak istiyor. Siyah Beyazlılar'ın gündemine Haris Seferovic geldi.

GÜNDEM 23.05.2021 - 12:24 23.05.2021 - 12:29 Kartal Bakışı
Beşiktaş'ta Haris Seferovic sesleri

Beşiktaş yönetimi öncelikle santrfor transferini bitirmeyi planlıyor.

Sözleşmesi sona eren Vincent Aboubakar’ın yıllık 3 milyon Euro istemesi ve kiralık oynayan Cenk Tosun’un Everton’a dönecek olması nedeniyle santrfor arayışına başlayan Beşiktaş Yönetimi ilk etapta Haris Seferovic’i gündemine aldı.

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Siyah beyazlılar bu sezon Benfica’da 47 maçta 26 gol, 7 asist üreten Boşnak asıllı İsviçreli santrforu kiralık olarak renklerine katmayı planlıyor.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, menajerlerin Seferovic’in yanı sıra Kuzey Makedonya’nın Shkupi takımından Senegalli ön libero Lamine Diack, Zürih’ten Kosova asıllı İsviçreli sol bek Fidan Aliti ve Anderlecht’ten kaleci Timon Wellenreuther’i önerdiğini söyledi.

Ayrıca Giresunspor ve Adana Demirspor’dan isimlerini gizli tuttuğu iki futbolcuyla görüştüklerini belirten Kocadağ, “Bu sezon olduğu gibi kulübümüzün imkanlarına en uygun futbolcuların transfer edeceğiz” diye konuştu. (HÜRRİYET)

#Seferovic #Beşiktaş
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