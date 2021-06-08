Beşiktaş'ta gözler Sergen Yalçın görüşmesinde

Beşiktaş'ta gözler Sergen Yalçın görüşmesine çevrildi. Yeni sözleşme için tarafların kısa sürede anlaşması bekleniyor.

FUTBOL 08.06.2021 - 09:09 08.06.2021 - 09:12 Kartal Bakışı
Beşiktaş'ta gözler Sergen Yalçın görüşmesinde

Siyah beyazlı takımı şampiyonluğa taşıyan Sergen Yalçın'la bugün kritik bir görüşme yapılacak. İşte Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'tan istediği yıllık ücret ve siyah beyazlıların teklifi...

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Beşiktaş yönetimi tatil için Çeşme'de bulunan Sergen Yalçın'la bugün bir görüşme yapacak ve yeni sözleşmenin detayları belirlenecek.

SERGEN YALÇIN'IN TALEBİ 2.2 MİLYON EURO

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'tan 1 yıllık sözleşme karşılığında 2.2 milyon euro maaş ve şampiyonluk bonusu istediği iddia edildi.

Vole'nin haberine göre; Siyah-beyazlı takımın teklifi ise 1 yıllık kontratla birlikte 1.5 milyon euro maaş ve şampiyonluk bonusu.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan 7 milyon TL'lik ücrete çalışan Yalçın'ın istediği rakamla Beşiktaş'ın önerdiği ücret arasında önemli bir fark bulunsa da tarafların orta yolda buluşması bekleniyor. (VOLE)

#Beşiktaş #Sergen Yalçın
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