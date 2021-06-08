Beşiktaş'ta gözler Sergen Yalçın görüşmesinde

Siyah beyazlı takımı şampiyonluğa taşıyan Sergen Yalçın'la bugün kritik bir görüşme yapılacak. İşte Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'tan istediği yıllık ücret ve siyah beyazlıların teklifi...

Beşiktaş yönetimi tatil için Çeşme'de bulunan Sergen Yalçın'la bugün bir görüşme yapacak ve yeni sözleşmenin detayları belirlenecek.

SERGEN YALÇIN'IN TALEBİ 2.2 MİLYON EURO

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'tan 1 yıllık sözleşme karşılığında 2.2 milyon euro maaş ve şampiyonluk bonusu istediği iddia edildi.

Vole'nin haberine göre; Siyah-beyazlı takımın teklifi ise 1 yıllık kontratla birlikte 1.5 milyon euro maaş ve şampiyonluk bonusu.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan 7 milyon TL'lik ücrete çalışan Yalçın'ın istediği rakamla Beşiktaş'ın önerdiği ücret arasında önemli bir fark bulunsa da tarafların orta yolda buluşması bekleniyor. (VOLE)