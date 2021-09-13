Beşiktaş'ta gözler Dortmund maçında

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Borussia Dortmund maçına yoğunlaştı. Teknik direktör Sergen Yalçın, ekibine, Alman takımıyla ilgili geniş bir analiz raporu hazırlattı.

Rakibin koşu mesafesinden, etkili olduğu noktalara; saha diziliminden, zaaflarına kadar her detayı inceleyen deneyimli çalıştırıcı taktik provalara ağırlık veriyor.

Antrenmanlarda Alman temsilcisini oyuncularına ezberletmeye çalışan Sergen Yalçın, özellikle top rakipteyken takım halinde topun arkasında kalma konusu üzerinde duruyor.

Tecrübeli teknik adamın, takımından, hücumda da birlikte hareket etmelerini istediği öğrenildi.

Vida'nın yokluğu düşündürüyor

Bu arada, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Domagoj Vida ile Alex Teixeira’nın, Borussia Dortmund'a karşı oynamayacak olması teknik heyeti düşündürüyor.

Takımın savunma liderliğini yapan Vida’nın yokluğunda doğan boşluk, Necip Uysal veya Francisco Montero ile doldurulacak.

Montero, milli arada Bereket Sigorta Ümraniyespor ile oynanan hazırlık maçı dışında henüz forma giymedi. Necip'in ise form grafiği oldukça yüksek.

Siyah beyazlılarda, Borussia Dortmund karşılaşmasında savunmanın göbeğinde Necip-Welinton ikilisinin görev yapması bekleniyor. (TRT SPOR)