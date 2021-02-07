Beşiktaş'ta gözler Adem Ljajic'te

Beşiktaş'ta 3 aylık aranın ardından Antalya maçında ilk 11'de sahaya çıkan Adem Ljajic, performansıyla hayal kırıklığı yaratmış ve 57. dakikada Sergen Yalçın tarafından kulübeye çekilmişti.

Konyaspor mücadelesi öncesinde Mensah ve Dorukhan'ın yokluğunda orta alandaki alternatifleri azalan Yalçın'ın Oğuzhan Özyakup ve Adem Ljajic arasında kaldığı ancak yapılan son idman sonrası Boşnak yıldızı sahaya sürme kararı aldığı belirtildi.

Deneyimli hocanın talebesiyle yaptığı görüşmede, "İyi bir Ljajic her zaman bu takıma lazım. Ancak toparlanman gerekiyor. Bu fırsatı iyi kullan" dediği öğrenildi. Öte yandan Yalçın'ın yoğun fikstürde yorgun düşen Atiba'yı dinlendirip yerine Necip'i oynatacağı, Ghezzal'ı da yeniden 11'e dahil edeceği gelen bilgiler arasında.

CENK KUPADA KADRODA

Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un karantinası bu akşam sona erecek. Yarından itibaren antrenmanlara başlayacak olan golcü futbolcunun, Ziraat Türkiye Kupası'nda perşembe günü Konyaspor'la oynanacak maçta kadroya alınması bekleniyor.

(SABAH)