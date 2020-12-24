Beşiktaş’ta goller yenilerden

Beşiktaş, bu sezon kadroya katılan isimlerden tam verim alıyor. Siyah-beyazlılar, şu ana dek ligde 25 kez fileleri havalandırdı. Aboubakar 8, Larin 5, Mensah 2, N'Sakala ve Töre de 1'er kez gol atarak ligdeki 25 golün 17'sini kaydetti. Kupada ağları sarsan Rosier de futbolculuk kariyerindeki ilk golünü kaydetti.

Bunun yanı sıra golü bulunmayan Rachid Ghezzal de 4 asist yaptı ve bu alanda zirvede yer alıyor.

ORMAN İKİNCİ KEZ İBRA EDİLMEDİ

Öte yandan Beşiktaş’ta Futbol A.Ş Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı. Futbol A.Ş'nin başına Ahmet Nur Çebi getirildi. Fikret Orman'ın 1.6.2019- 31.10.2019 tarihleri arasında faaliyetleri ibraya sunuldu. Oylama sonucu Orman, ibra edilmedi. Eski Başkan, Torunoğulları'nın Futbol A.Ş döneminde de ibra edilmemişti.

Kaynak: Skor