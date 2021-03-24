Beşiktaş'ta Ghezzal ve Rosier hamlesi!

Milli araya bir maç eksiğine rağmen takipçileri Galatasaray'ın 3, Fenerbahçe'nin 5 puan önünde lider giren Beşiktaş'ta, yönetim kurulu gelecek sezonun yapılanması için kolları sıvamaya başladı.

Öncelikle Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'in önümüzdeki sezon da takımda kalması için uğraşacak olan siyah-beyazlılar, diğer kiralık futbolculardan Francisco Montero ve Bernard Mensah'ın durumlarını ise sezon sonunda yeniden değerlendirmeyi düşünüyor. Maçların devam ettiği süreçte oyuncuların kafasının karışmaması için birebir Rosier ve Ghezzal ile temas kurmayan yönetim, bu iki oyuncunun menajerleri ve kulüplerinin yetkilileriyle iletişime geçecek.

Leicester City ile bir yıl sözleşmesi kalan Ghezzal'i bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, Sporting Lizbon'la 2024'e kadar kontratı olan Rosier'i ise bir sene daha kiralamayı düşünüyor. Henüz futbolculara düşüncelerini sormayan ve bu konudaki en net adımı ligin bitmesinden sonra atmak isteyen siyah-beyazlı yönetim, kulüpleri ve menajerleriyle fikir birliğine varmadan bu oyuncularla masaya oturmayacak. Yaz transfer döneminde olumlu ya da olumsuz olarak bu işe bir an önce nokta koymak isteyen idareciler, mali disiplinden taviz de vermeyecek.

Bu arada 1+1 yıllık anlaşma sağlanan Gökhan Töre'nin sözleşmesindeki uzatma opsiyonun kullanılması konusunda, Teknik Direktör Sergen Yalçın'dan gelecek rapora göre bir karar verileceği aktarıldı.

26 maçta 2 gol, 5 asist

Valentin Rosier; 23'ü Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 26 resmi maça çıkarken 2 gol, 5 asiste imza attı. Lig ve kupada birer gol kaydeden 24 yaşındaki Fransız sağ bek tüm asistlerini ligde yaptı. Beşiktaş'a transferi 2 Ekim'de gerçekleşen Rosier, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki PAOK (3-1) ve Rio Ave (3-5) ile oynanan UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçlarında forma giyememişti.

Asist uzmanı

Rachid Ghezzal yaptığı birbirinden kritik asistlerle Beşiktaş'a büyük güç katıyor. Süper Lig'de 13 asist yapan ve bu alanda ilk sırada bulunan 28 yaşındaki Cezayirli futbolcu son olarak Fenerbahçe derbisinde Domagoj Vida'yı golle buluşturdu. (SKORER)