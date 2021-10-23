Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi için prim kararı

Beşiktaş'ta yönetim Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi motivasyonu arttırmak için düğmeye bastı. Siyah Beyazlı yönetim derbiye özel prim verecek.

FUTBOL 23.10.2021 - 10:33 23.10.2021 - 10:40 Kartal Bakışı
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi için prim kararı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, dün yapılan takım idmanını Nevzat Demir Tesisleri’nde takip etti. Derbi öncesi son durumla ilgili olarak teknik direktör Sergen Yalçın’dan bilgi alan Çebi, sonrasında müjdeyi verdi. 

Beşiktaş'ta bir isim daha takıma döndü

Beşiktaş'ta bir isim daha takıma döndü

Lig ve Avrupa arenasında peş peşe alınan mağlubiyetler, takım ve teknik ekiple birlikte yönetimin de moralini bozdu. Olumsuz gidişatı tersine çevirmek için Galatasaray karşılaşmasını önemli bir fırsat olarak gören idareciler, oyuncuların motivasyonunu artırmak için düğmeye bastı.

Fanatik'in haberine göre Başkan Ahmet Nur Çebi, kurmaylarıyla birlikte yaptığı toplantı sonrasında derbiye özel prim verme kararı aldı. Bu doğrultuda pazartesi günü Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşmadan 3 puanla ayrılınması halinde futbolculara kişi başı 30 bin TL ödeme yapılması planlanıyor. (FANATİK)

#Beşiktaş #Galatasaray #Derbi #prim
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • Süper Lig
  • Ptt 1. Lig
  • Premier Lig
  • La Liga
Takım O Av P
 Şamp. Ligi  UEFA  Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Detaylar için lütfen tıklayın. Çerez Politikası