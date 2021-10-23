Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi için prim kararı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, dün yapılan takım idmanını Nevzat Demir Tesisleri’nde takip etti. Derbi öncesi son durumla ilgili olarak teknik direktör Sergen Yalçın’dan bilgi alan Çebi, sonrasında müjdeyi verdi.

Lig ve Avrupa arenasında peş peşe alınan mağlubiyetler, takım ve teknik ekiple birlikte yönetimin de moralini bozdu. Olumsuz gidişatı tersine çevirmek için Galatasaray karşılaşmasını önemli bir fırsat olarak gören idareciler, oyuncuların motivasyonunu artırmak için düğmeye bastı.

Fanatik'in haberine göre Başkan Ahmet Nur Çebi, kurmaylarıyla birlikte yaptığı toplantı sonrasında derbiye özel prim verme kararı aldı. Bu doğrultuda pazartesi günü Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşmadan 3 puanla ayrılınması halinde futbolculara kişi başı 30 bin TL ödeme yapılması planlanıyor. (FANATİK)