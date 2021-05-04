Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi hazırlıkları sürdü! Antrenmanda 4 isim takımla çalışmadı

Beşiktaş Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde derbi hazırlıklarını sürdürüyor.

FUTBOL 04.05.2021 - 14:25 04.05.2021 - 14:27 Kartal Bakışı
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi hazırlıkları sürdü! Antrenmanda 4 isim takımla çalışmadı
Sergen Yalçın: Skor biraz fantastik oldu

Sergen Yalçın: Skor biraz fantastik oldu

İlk 15 dakikalık bölümü basına açık gerçekleşen idmanın daha sonraki bölümünde çekim izni verilmedi.

Adem Ljajic çalışmasını salonda sürdürürken, Gökhan Töre takımdan ayrı koşu yaptı. Sakatlığı bulunan Vincent Aboubakar ile Georges-Kevin N’Koudou’nun tedavisine ise devam edildi.

Beşiktaş hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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