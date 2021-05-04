Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi hazırlıkları sürdü! Antrenmanda 4 isim takımla çalışmadı

İlk 15 dakikalık bölümü basına açık gerçekleşen idmanın daha sonraki bölümünde çekim izni verilmedi.

Adem Ljajic çalışmasını salonda sürdürürken, Gökhan Töre takımdan ayrı koşu yaptı. Sakatlığı bulunan Vincent Aboubakar ile Georges-Kevin N’Koudou’nun tedavisine ise devam edildi.

Beşiktaş hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.