Beşiktaş'ta forvet transferi adayı Danny Welbeck bir hafta süre istedi!

Bir dönem Alex Ferguson'un gözdelerinden olan ancak sakatlık problemleri nedeniyle kariyerinde beklenen seviyeye gelemeyen Welbeck, Beşiktaş'ın radarına girdi.

FUTBOL 19.06.2021 - 12:21 19.06.2021 - 12:29 Kartal Bakışı
Beşiktaş'ta forvet transferi adayı Danny Welbeck bir hafta süre istedi!

Manchester United, Arsenal ve İngiltere Milli Takımı formaları giyen 30 yaşındaki Danny Welbeck, geçen sezon Brighton’da oynadığı 24 maçta 6 gol attı, 3 asist yaptı. İngiliz yıldızın transferi haftaya netleşecek.

Suudi Arabistan’ın Al Nassr takımına transfer Vincent Aboubakar’ın yerine santrfor arayan Beşiktaş yönetimi, gözünü İngiltere Premier Ligi’ne çevirdi. Siyah beyazlılar, geçen sezon Brighton & Hove Albion takımında forma giyen Danny Welbeck’i transfer etmek için çalışmalara başladı.

Cevap vermek için bir hafta süre istedi

Beşiktaş Kulübü Dış Transfer Sorumlusu Erdal Torunoğulları, Brighton ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki futbolcu ile görüşerek teklifini sundu.

Fransız kulübü Ersin transferinde ısrarcı

Fransız kulübü Ersin transferinde ısrarcı

Öneriye sıcak baktığını ancak konuyu yakınlarıyla görüşmesi gerektiğini bildiren Welbeck, cevap vermek için 1 hafta düşünme süresi istedi.

Arsenal, 2014'te 20 milyon euro ödedi

Manchester United altyapısından yetişen Welbeck, Preston ve Sunderland’da kiralık oynadıktan sonra A takıma çıktı.

2014’te 20 milyon Euro’ya Arsenal’a satılan Welbeck, 2019’da Watford’a, 2020’de de Brighton’a geçti. İngiltere Milli Takımı formasıyla 42 milli maçta 16 gol atan Welbeck, geçen sezon Brighton’daki 24 karşılaşmada 6 gol, 3 asist üretti. (HÜRRİYET)

#Welbeck #Beşiktaş
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