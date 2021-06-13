Beşiktaş'ta forvet mesaisi sürüyor! Benteke, Costa ve Dzeko...

Şampiyonlar Ligi’nde yer alacağı yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için düğmeye basan Beşiktaş’ta, kiralık sözleşmesi biten Cenk Tosun’un ardından Vincent Aboubakar’ın da takımdan ayrılması nedeniyle golcü arayışlarına hız verildi.

Aboubakar'ın sözleşmesi nedeniyle yaşanan problemleri tekrar yaşamak istemeyen siyah-beyazlılar yeni transferlerinde daha dikkatli olacak.

BENTEKE LİSTEDE

Daha önce Diego Costa ve Edin Dzeko isimleri üzerinde duran siyah-beyazlıların, Crystal Palace forması giyen Belçikalı Christian Benteke’yi de listeye dahil ettiği belirlendi.

YENİ UZATTI

Crystal Palace’da iyi bir sezon geçiren Christian Benteke geçtiğimiz günlerde kulübüyle yeni sözleşme imzaladı. Belçikalı yıldız sona eren kontratını 2023’e kadar uzattı. Crystal Palace, Benteke’yi 2016’da tam 31 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Liverpool’dan renklerine bağlamıştı.

SAĞLAM SÖZLEŞME DETAYI

Yönetimin ayrıca Benteke, Diego Costa ve Edin Dzeko’yu kulübe öneren menajerlerle yürütülen görüşmelerde sözleşmeleri çok daha sağlam yapmaya çalıştığı vurgulandı.

OPSİYON BEŞİKTAŞ'IN ELİNDE OLACAK

Sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Vincent Aboubakar’ın 30. resmi maça çıkmadan serbest kalması gibi problemleri tekrar yaşamak istemeyen siyah-beyazlılar, golcü transferinde bu kez daha titiz davranacak. Kontratlarda tek taraflı uzatma ve sonlandırma opsiyonunun Beşiktaş’ın elinde olmasına dikkat edilecek.

İKİ KALİTELİ FUTBOLCU

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın geçen sezon olduğu gibi golcü transferine büyük önem vermesi yüzünden çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren yönetim, ilk 11’de doğrudan oynayabilecek kalitede iki oyuncuyu kadroya katmanın hesaplarını yapıyor.

BONSERVİSSİZ VEYA KİRALIK

Bu konuda teknik patron Sergen Yalçın’a garanti veren ve çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren siyah-beyazlılar; kiralık, bonservisi elinde olan ve zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama seçeneklerine sıcak bakıyor. (MİLLİYET)