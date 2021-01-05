Beşiktaş'ta forvet mesaisi! Mandzukic ve Koita!

Beşiktaş, Aboubakar'ın ikinci yarının yoğun fikstürde yalnız kalmasını istemiyor ve mutlaka bir forveti kadrosuna katmak istiyor.

Mandzukic'e sunacağı teklifi hazırlayan Beşiktaş, bir yandan da alternatif isimler üstünde çalışıyor. Geniş bir liste hazırlayan siyah beyazlı takım, Mandzukic transferinde pürüz çıkması durumunda ise gözünü Süper Lig'e çevirecek.

Ara transferde Aboubakar'ın yanına santrfor almayı planlayan Beşiktaş, sezon başında çok istediği Mario Mandzukic ile bir kez daha temasa geçecek. 34 yaşındaki Hırvat futbolcunun istediği 3 milyon Euro net ücret ve imza parası yaz döneminde transfere engel olmuştu.

Boşta olan ve ilk yarıyı kulüpsüz kapatan oyuncuya, Aboubakar'ın aldığı rakam olan 1.5 milyon Euro seviyesinde teklif götürüleceği belirtildi.

Kabul görmezse Kasımpaşa ile Koita için yeni görüşme yapılacak. Kasımpaşa'nın golcüsü Fode Koita'nın sahada olmaması şaşırtırken perde arkasında ise sözleşme krizi olduğu iddia edildi. Beşiktaş'ın sezon başında istediği ve 2020-21 dönemi sonunda kontratı bitecek olan Gineli futbolcu sözleşme uzatmayınca kadro dışı bırakıldı. Kasımpaşa'da 6. sezonunu geçiren Koita 108 maçta 31 kez fileleri havalandırdı. (Sabah)