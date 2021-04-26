Beşiktaş'ta forvet bekleyişi

3 forvetinin birden sakatlığı sonrasında Kayserispor maçında ileri uçta Gökhan Töre ile oynayan Beşiktaş'ta gözler Rizespor maçına çevrildi.

GÜNDEM 26.04.2021 - 12:22 26.04.2021 - 12:22 Kartal Bakışı
Beşiktaş'ta forvet bekleyişi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor deplasmanındaki taktiği bugünkü idmandan sonra belirleyecek. Eğer Larin’in ağrılarının devam ederse, siyah - beyazlı teknik adam yine santrforsuz sistemi gündemine alacak.

Larin, Aboubakar ve Cenk Tosun’un yoklukları nedeniyle, mecburen farklı bir sistemi sahaya yansıtmaya çalışan ve bunda da başarılı olan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor deplasmanındaki taktiği bugünkü idmandan sonra belirleyecek.

Sergen Yalçın'ın başarısı tahmin edilebilir değildi

Sergen Yalçın'ın başarısı tahmin edilebilir değildi

Takım izinli olmasına rağmen önceki gün tesislere giderek hem tedavisine hem de salon çalışmasına devam eden Larin, bugünkü idmanda test edilecek. Eğer Larin’in ağrılarının devam ederse, siyah - beyazlı teknik adam yine santrforsuz sistemi gündemine alacak. Atiba’nın dönme ihtimalinin yüksek olması nedeniyle, Sergen Yalçın’ın çok daha farklı bir hücum kurgusunu sahaya çıkarabileceği iddia edildi. (MİLLİYET)

#Beşiktaş #Rizespor
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