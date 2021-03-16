Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçı öncesinde kırmızı alarm!

Medipol Başakşehir ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçı ve sonrasında da ligde gerçekleşecek kritik Fenerbahçe derbisi nedeniyle, Beşiktaş'ın Ümraniye'deki tesislerinde adeta olağanüstü hâl ilan edildi. Final haftasında bir dizi önlemler alındı. İşte Beşiktaş'ta alınan tedbirler:

TESİSLER BÜTÜN GİRİŞ VE ÇIKIŞLARA KAPATILDI

Beşiktaş'ta yönetim ve teknik heyet aldığı karar doğrultusunda tesisleri bu hafta itibariyle misafirlere kapattı. Pandeminin zararlarını en çok yaşayan kulüplerinden olan siyah-beyazlılar, bu virüsün bir kez daha takıma sıçramasını istemiyor. Bu yüzden takımın tesislerde bulunduğu zamanlarda içeriye asla misafir alınmayacak.

EVDEN İDMANA İDMANDAN EVE

Siyah-beyazlılarda futbolcular hafta boyunca evden tesise, tesisten de eve şeklinde yaşamaya başladı. Bu kritik haftayı herhangi bir sorunla karşılaşmadan atlatmak isteyen Beşiktaş'ta futbolculara da "Tesis dışında sadece ailenizle vakit geçirin. Kendinizi mümkün olduğunca yormayın" denildi.

GÜNDEMDEN UZAK DURUN!

Kartal'ın gündeminde birçok konu bulunuyor. Ancak bu konular hafta itibariyle rafa kaldırılmış durumda. Siyah-beyazlılar, Başakşehir ve Fenerbahçe maçları öncesinde tesislere saha dışında bir konu taşımayacak. Özellikle futbol gündemini meşgul eden konulardan uzak durulması istendi. Takımın futbol dışında bir şey düşünmesi istenmiyor.

TOSUN PAŞA, F.BAHÇE MAÇINDA SAHADA

TÜRKIYE Kupası'nı en son 2010-2011 sezonunda müzesine götürmeyi başaran Beşiktaş, bu sezon mutlu sona ulaşmak istiyor. Siyahbeyazlılarda sakatlığı bulunan Cenk Tosun, takımla çalışmalara başladı. Ancak yıldız futbolcu riske edilmedi ve Başakşehir maçının kadrosuna alınmadı. Cenk, pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisinde ise sahada olacak. Öte yandan babaannesi vefat eden Bernard Mensah da bugün kadroda yok.

YALÇIN: TELAFİSİ OLMAYAN MAÇ!

ÜMRANIYE Nevzat Demir Tesisleri'nde kupa maçı öncesi teknik heyet, bireysel olarak futbolcularla sık sık görüşme gerçekleştirirken son sözü teknik direktör Sergen Yalçın söyledi: "Kupaların hepsine talip olduğumuzu unutmayın! Sezon sonu tüm kupaları müzemize taşımak istiyorum. Rakibimizi ligde yenmiş olmamız rehavet oluşturmasın. Kupa maçının telafisi yok. Konsantrasyonumuz yüksek şekilde maça çıkıp finale yürüyelim." (SABAH)