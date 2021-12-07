Beşiktaş, yaz transfer döneminde Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek kadrosuna kattığı üç yıldızdan da hayır görmedi. Michy Batshuayi, Miralem Pjanic ve Alex Teixeira sakatlıklar ve hastalıklar nedeniyle Avrupa'da fayda veremedi.

Sakatlığı bulunan Alex ile üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Pjanic bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek ve böylece Avrupa'daki 3 deplasman maçını da kaçırmış olacak.

BATSHUAYI OYNADI AMA SAÇ BAŞ YOLDURDU

Boşnak yıldız Pjanic'in sahada kaldığı süre 261 dakika... Alex ise gruptaki ilk iki maç olan Borussia Dortmund ve Ajax'a karşı sakatlık nedeniyle oynayamamıştı.

Brezilyalı futbolcu bu sezon sadece 3 Şampiyonlar Ligi maçında 183 dakika sahada kaldı. Belçikalı santrfor Batshuayi, Şampiyonlar Ligi gruplarında sadece Sporting ile deplasmanda oynanan karşılaşmada forma giyemedi. Kalan 4 maçta 293 dakika sahada yer aldı ancak performansıyla saç baş yoldurdu.

9 MILYON EURO GİDERE SIFIR TL GELİR

3 yıldız için kesenin ağzı açılmıştı. Chelsea'den 150 bin Euro kiralama ücretiyle alınan Batshuayi'ye 3 milyon 150 bin Euro, Pjanic'e 2 milyon 750 bin Euro yıllık ücret ödeyen Beşiktaş, bonservisiyle aldığı Alex'e ise bu sezon için 2.3 milyon Euro yıllık ücret ve 900 bin Euro da imza parası ödeyecek.

Toplam maliyetleri 9 milyon 250 bin Euro olan yıldızlarla 14 milyon Euro'luk başarı priminden 1 TL dahi geri dönüş alamayan Beşiktaş'ta evdeki hesap çarşıya uymadı. (SABAH)