Beşiktaş'ta Ersin ve Rıdvan kararı

Beşiktaş'ın en önemli kazançlarından olan Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz için Avrupa kulüplerinin ilgisi sürüyor. Bu konuda Siyah Beyazlı yönetim tavrını netleştirdi.

FUTBOL 10.10.2021 - 10:41 10.10.2021 - 10:46
Beşiktaş'ta Ersin ve Rıdvan kararı
Can Bozdoğan için karar verildi

Can Bozdoğan için karar verildi

Bu sezon üç kulvarda birden savaş veren siyah beyazlılar, Avrupa kulüplerinin gözdesi olan iki oyuncusu için kapıları şimdilik kapattı

Sabah'tan Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre; Fransız ekibi Nice'in kaleci Ersin Destanoğlu'na ve Alman temsilcisi Stuttgart'ın sol bek Rıdvan Yılmaz'a daha önce yaptıkları önerileri reddeden Beşiktaş, devre arasında teklif gelse de bu oyuncuları hiçbir yere bırakmayacak. Söz konusu isimlerin menajerlerinden de sezon sonu gelmeden teklif getirmemeleri istendi. İki yıldız adayının gerçek değerini bulmadan gitmeleri mümkün değil.

Genç oyuncularına geçtiğimiz sezon 5'er yıllık iyileştirilmiş sözleşme yapan yönetimin, geleceğe dair düşüncesi iki ismi de çift haneli rakamlara satarak gelir elde etmek ve bu şekilde yollarını açmak. Şu ana dek 6 Süper Lig, 2 Şampiyonlar Ligi maçında kaleyi koruyan Ersin, 8 gole engel olamazken bu karşılaşmaların 4'ünde ağlarında top görmedi. Geçen sezon 1 gol ve 2 asistle oynayan Rıdvan ise bu sezon 8 maçta 2 gol ve 2 asist üretti. (SABAH)

#ersin #rıdvan #Beşiktaş
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