Beşiktaş'ta Erdal Torunoğulları, Abraham transferi için mesai harcıyor

Kartal'da Aboubakar ve Cenk Tosun'un da gitmesi üzerine siyah beyazlılar forvet hattına iki isim transfer etmek istiyor. Bu doğrultuda Diego Costa ile birlikte Beşiktaş'ın gündemine Dzeko, Abraham ve Assombalonga geldi.

Fanatik gazetesinden Süleyman Hatırasu'nun haberine göre Beşiktaş, Diego Costa transferini bitirmek üzere ve Diego Costa ile birlikte bir forveti daha kadrosuna katmak istiyor.

Alman teknik adam Tuchel'in gözden çıkardığı Chelsea'nin genç golcüsü Abraham, Roma'dan ayrılmaya hazırlanan Dzeko veya M'brough'ya veda eden Assombalonga'dan biri de Costa ile birlikte Kartal'a gelebilir.

TUCHEL KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Kara Kartal, Chelsea'nin prensinin peşinde... Maviler'in altyapısında yetişen ve bir önceki dönem 18 gol, 6 asistle dikkatleri üzerine çeken, geçen sezon da 12 gol, 6 asistle oynayan Tammy Abraham, ligin ikinci yarısında gözden düştü. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formdan düşen 23 yaşındaki futbolcu, takımın başına Thomas Tuchel'in gelmesiyle de iyice kulübeye hapsoldu.

ERDAL TORUNOĞULLARI İNGİLİZ FUTBOLCU İÇİN MESAİ HARCIYOR

Tuchel'in pek kadroda düşünmediği genç futbolcu için de Beşiktaş harekete geçti. Dış transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları görüşmelerde büyük çaba sarf ederken, İngiliz futbolcu için birçok Avrupa ekibinin devrede olduğu kaydedildi. Transfer oldukça zor gözükse de Siyah-Beyazlılar, Şampiyonlar Ligi faktörüyle oyuncuyu ve kulübünü ikna etmek adına yoğun mesaide. (FANATİK)