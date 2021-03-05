Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz ve Cyle Larin gelişmesi

Sezon sonunda Beşiktaş'la sözleşmesi sona erecek Dorukhan Toköz'un durumu belirsizliğini koruyor.

Siyah-beyazlıların son olarak 7 milyon TL maaş ve 100 bin TL maç başı ücret önerdiği yıldız futbolcu, kariyerine Avrupa'da devam etmek istese de umduğunu bulamadı.

İspanya'dan Real Betis, İtalya'dan Lazio ve Udinese'nin gündeminde olan 24 yaşındaki oyuncuya gelen teklifler, maddi anlamda yetersiz kaldı.

Şu ana kadar yapılan tekliflerin Beşiktaş'ın önerdiği rakama yakın olduğu belirtildi.

Rakamı yükseltmemekte kararlı olan siyah-beyazlı yönetimin oyuncuya verdiği süre ise giderek azalıyor.

Dorukhan Toköz'ün bu ay içinde net cevabını vermesi bekleniyor.

Milli futbolcu, Beşiktaş'tan 15 milyon TL net maaş istiyor.

WEST HAM UNITED, CYLE LARIN İÇİN GELİYOR

Bu arada İngiltere basınında çıkan haberlerde West Ham United'ın bir süredir takip ettiği Cyle Larin için teklif hazırladığı vurgulandı.

Londra ekibinin menajeri David Moyes'un Ajax'a giden Sebastien Haller'in yerine Youssef En-Nesyri'yi isteği, olmayınca da Larin'i alternatifler arasına aldığı belirtildi.

Bu sezon 30 maçta 16 gol atan golcü oyuncunun 13 milyon Sterlin'lik bonservisinin West Ham United için ucuz olduğu aktarıldı.

Beşiktaş daha önce Kanadalı yıldız için gelen 10 milyon Euro'luk teklifi geri çevirmişti. (SABAH)