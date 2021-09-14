Beşiktaş'ta Dortmund maçı galibiyetine büyük prim

Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi C grubu ilk maçında karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta galibiyet primi belli oldu.

GÜNDEM 14.09.2021 - 16:47 14.09.2021 - 16:49 Kartal Bakışı
Beşiktaş'ta Dortmund maçı galibiyetine büyük prim

Beşiktaş Yönetimi, yarın oynanacak Borussia Dortmund mücadelesi öncesinde kesenin ağzını sonuna kadar açtı.

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Batshuayi attığı golle Brezilya'dan ses getirdi

İdareciler, teknik ekip ve futbolcuları bu karşılaşmaya motive etmek için bu maçın kazanılması halinde UEFA’dan gelecek galibiyet priminin yarısını takıma vermeyi kararlaştırdı.

Grup maçlarında her galibiyet başına 2.8 milyon Euro (yaklaşık 28 milyon TL) verilen Devler Ligi’nde Kartal, eğer Dortmund’u devirirse yaklaşık 14 milyon TL’lik gelir takıma dağıtılacak. (FANATİK)

#Beşiktaş #Borussia Dortmund #prim
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