Beşiktaş'ta dört futbolcu bir şans daha istedi

Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürürken bir yandan da faydalanamadığı futbolcuları satarak kaynak yaratmayı amaçlıyor.

Fanatik gazetesinde yer alan habere göre; Sözleşmesi 2022 yazında sona erecek olan 7 futbolcudan Domagoj Vida, Cyle Larin ve Josef de Souza’nın gelecek sezon da oynamasına kesin gözüyle bakılırken, zaman zaman performansı eleştirilen N’Sakala, geçirdiği sakatlıklar nedeniyle fazla oynayamayan, döndüğünde de ilk 11’e giremeyen Adem Ljajic, Karagümrük’e kiralanan Jeremain Lens ile sadece 1 resmi maçta şans bulabilen Douglas’ın gelecekleri belirsiz.

Söz konusu dört futbolcu menajerleri aracılığıyla yönetime başvurarak “Teknik direktörümüz Sergen Yalçın’ın sözleşmemizin son yılında bize bir şans daha vermesini istiyoruz” dediler.

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, Lens ve Douglas’ın yine kiralık verileceğini veya anlaşma sağlanması halinde sözleşmelerinin feshedileceğini belirtti. Kocadağ, 2023’e kadar sözleşmesi bulunan Tyler Boyd’un da gidebileceğini söyledi. (FANATİK)