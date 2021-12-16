Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, takımı yakından motive etmeye devam ediyor. Spor Toto Süper Lig ’de pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ’yle oynayacakları dev mücadele öncesinde dün Ümraniye’de oyuncular ve geçici teknik ekiple bir araya gelen Çebi, hedefi belirledi.

Başkan, “Hareketli günler yaşıyoruz. Ama siz sadece derbi maçına odaklanın. Camia galibiyet bekliyor. Yönetim olarak size inancımız tam. Siz de inanın yeter” ifadelerini kullandı.

Başkan Çebi’nin, takımın durumuyla ilgili olarak antrenör Önder Karaveli’den bilgi aldığı, ek olarak takım kaptanlarıyla da bir araya gelip Fenerbahçe’yle oynayacakları dev mücadele öncesinde galibiyet sözü aldığı ifade edildi.

Galibiyet primi 30 bin TL

Ligde geçen haftayı Kayserispor galibiyetiyle kapatıp moral depolayan Siyah-Beyazlılar, derbide Fenerbahçe’yi de kayıpsız geçip üst sıralara tırmanışını sürdürmek istiyor.

Bütün planlamasını zafer üzerine yapan oyunculara, Başkan Ahmet Nur Çebi’den manevi desteğin ardından maddi olarak da jest geldi.

Çebi’nin, Fenerbahçe’yle Ülker Stadı’nda oynayacakları karşılaşmadan galibiyetle dönmeleri halinde futbolculara 30 bin TL’lik galibiyet primi vereceği öğrenildi. (FANATİK)