Beşiktaş'ta derbi sonrasında 3 imza!

Süper Lig'de şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş, Galatasaray derbisini bekliyor. Siyah-beyazlı önümüzdeki yılın hazırlıklarını da sürdürüyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GELİRİ

Şampiyon olması halinde Şampiyonlar Ligi'ne gidecek olan siyah-beyazlı takım transfer kaynağını doğru şekilde kullanarak kadro planlaması yapmak istiyor.

GHEZZAL İÇİN ŞARTLAR ZORLANACAK

Beşiktaş sezon sonunda Rachid Ghezzal'ı kadrosunda tutabilmek için yoğun çaba harcayacak. Siyah-beyazlılar özellikle son haftalarda müthiş bir performans ortaya koyan Cezayirli yıldızla yola devam edebilmek için tüm imkanlarını seferber edecek.

YALÇIN: MUTLAKA KALMALI

Teknik Direktör Sergen Yalçın, Leicester City'den kiralanan 28 yaşındaki yetenekli oyuncunun mutlaka kadroda tutulmasını istiyor. Deneyimli oyuncunun, yöneticilerle yaptığı görüşmelerde, "Rachid mutlaka kalmalı. Son derece karakterli ve yetenekli bir oyuncu. Bu takıma vereceği daha çok şey var" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTİYOR

Başarısız geçen Fiorentina macerasının ardından Beşiktaş'ta adeta yeniden doğan Rachid Ghezzal'ın da kariyerine kesinlikle siyah-beyazlı takımda devam etmek istediği öğrenildi. Sergen Yalçın'la büyük bir uyum yakalayan Cezayirli oyuncunun bu konuda kararlı olduğu ve farklı tekliflerle ilgilenmediği vurgulandı.

RESMİ TEKLİF YOLDA

Beşiktaş Yönetimi'nin, Ghezzal'ın bonservisi için şimdiden ciddi bir miktarı gözden çıkardığı da ifade edildi. Siyah-beyazlılar şampiyonluğun kesinleşmesi durumunda Leicester City'ye resmi teklifte bulunacak. İngiliz ekibinin 1 yıl sözleşmesi kalan Ghezzal için 5 milyon euro civarında bir bonservis isteyeceği ileri sürüldü. Beşiktaş'ın ise 3,5-4 milyon euroya Cezayirli futbolcunun bonservisini almanın hesaplarını yaptığı kaydedildi.

5 GOL 17 ASİST

Ghezzal bu sezon yaptığı birbirinden güzel asistler ve attığı kritik gollerle Beşiktaş'ın başarısında büyük pay sahibi oldu. Cezayirli yıldız 28 lig maçında 22 gole doğrudan katkı yaptı. Takım arkadaşlarına 17 asist yapan Ghezzal, 5 kez de kendisi fileleri havalandırdı.

DERBİ SONRASI GÖRÜŞME

Süper Lig'de 16. şampiyonluk için artık geri sayıma geçen Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ı mutlaka kadrosunda tutmak istiyor. Siyah-beyazlı yönetim, bir süredir yeni sözleşme için görüştüğü ve olumlu dönüş aldığı Kamerunlu golcüyle, Galatasaray derbisinden sonra bir araya gelecek.

GÜVEN VERDİ

Kartal sezon başında Porto'dan bonservis bedeli ödemeden renklerine bağladığı 29 yaşındaki Aboubakar'a performansa dayalı 1+1 yıllık sözleşme imzalatmıştı. Deneyimli oyuncu, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde ortaya koyduğu başarılı performansla kafalardaki tüm soru işaretlerini silerken, büyük takdir ve güven kazandı.

2 YILLIK İMZA

Siyah-beyazlılar, Galatasaray derbisinden hemen sonra masaya oturulacak Vincent Aboubakar'a 2 senelik yeni sözleşme imzalatmak istiyor. Yönetim, Kamerunlu golcünün bonuslarla birlikte 1,5 milyon euro olan yıllık ücretini de artırmaya karar verdi.

ABOUBAKAR KALMAK İSTİYOR

İkinci dönemini yaşadığı Beşiktaş'ta yeniden kendini bulan Aboubakar'ın da takımda kalmaya hazır olduğu belirlendi. Bu düşüncesini yönetimle paylaşan başarılı oyuncunun maddi konulardaki görüşmelerin tamamlanmasından sonra 2 yıllık resmi sözleşmeye imza atacağı aktarıldı.

SÖZLEŞMEDE ÖZEL MADDE

Bu arada siyah-beyazlı yönetimin, Aboubakar'ın yeni sözleşmesine de sakatlık riskine karşılık özel maddeler koyacağı vurgulandı. Sakatlık yüzünden forma giyemeyeği maçlar için Kamerunlu oyuncunun yıllık ücretinden kesinti yapılacağı ileri sürüldü.

3 MAÇ KRİTERİ

Vincent Aboubakar'ın 1+1 yıllık mevcut sözleşmesinde 30 maça bağlı otomatik uzatma opsiyonu bulunuyor. Bu sezon 30 resmi müsabakada (En az 45 dakika) oynaması halinde yıldız futbolcunun kontratı otomatik olarak 1 sezon daha uzayacak.

1 MİLYON EURO ZAM

Siyah-beyazlılar, Vincent Aboubakar'ın yıllık ücretine ciddi bir zam yapacak. Kamerunlu golcünün 1,5 milyon euro olan garanti parası net 2,5 milyon euro seviyesine çıkarılacak. Bu paranın bir bölümünün yine performansa dayalı olacağı ifade edildi.

ÇEBİ AÇIKLAMIŞTI

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında Vincent Aboubakar'ın sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddialarına yanıt vermişti.Çebi, "Aboubakar kafasında art niyet olmayan futbolcularımızdan biridir. Kontratını ben yaptım. Beşiktaş camiası benim hassasiyetimi bilir. Aboubakar, gelecek sezon bizimle birlikte oynamaya devam edecek. Kontrattaki opsiyon hakkı Beşiktaş'a aittir. Aboubakar bizim için çok kıymetli ancak Aboubakar'sız da şampiyon oluruz. Aboubakar, Beşiktaş'ta top oynamaya devam edecektir. Futbolcuların üzerindeki oynanan oyunlardan geri duralım. Kimsenin anlamayacağı kadar tepkimiz sert olabilir. Herkes haddini bilsin" ifadelerini kullanmıştı.

GÖKHAN TÖRE SIRADA

Beşiktaş Yönetimi, Vincent Aboubakar gibi Gökhan Töre'nin sözleşmesini de uzatmak istiyor. Siyah-beyazlılar sezon başında Gökhan'la da 1+1 senelik kontrat imzalamıştı. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın son dönemde ortaya koyduğu performansla takıma büyük katkı yapan Töre'nin kadroda tutulmasını istediği öğrenildi. Yönetimin, Aboubakar'ın hemen ardından Gökhan Töre ile masaya oturarak, deneyimli oyuncunun sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu devreye alacağı kaydedildi. (MİLLİYET)