Siyah-beyazlılarda teknik sorumlu Önder Karaveli, özellikle savunma hattını bozmayı düşünmüyor.

Kayserispor maçında Vida ile beraber defansta yer alan Serdar Saatçı’nın Kadıköy’deki dev mücadelede de sahada olması planlanıyor. Serdar’ın performansından memnun olan ve yakından tanıyan Karaveli, genç öğrencisine güveniyor. 18 yaşındaki stoperin Fenerbahçe karşısında sıkıntı yaşamayacağına inanan Beşiktaş’ın teknik sorumlusu yine de maç saatine kadar tüm ihtimalleri göz önünde bulunduracak.

Eğer Serdar Saatçı da formayı kaparsa 4-2’lik Kayserispor galibiyetindeki kadro Kadıköy’de aynen sahada olacak. (MİLLİYET)