Cyle Larin'in Rachid Ghezzal'le aynı düzeyde bir maaş talep ettiği belirtildi.

Beşiktaş’ın iç transferde, bir an önce sözleşmesini uzatmak istediği isimlerden biri olan Cyle Larin için, siyah-beyazlı yönetim oyuncunun menajeriyle bir araya geldi.

GHEZZAL TALEBİ

Daha önce yapılan görüşmelerden bir türlü sonuç alamayan Beşiktaşlı idareciler, Rachid Ghezzal’in aldığı parayı istemesi nedeniyle Kanadalı oyuncuyla el sıkışamamıştı. Ajax maçını seyrettikten sonra önceki gün yönetim ile masaya oturan siyah-beyazlı oyuncunun menajeri yine aynı şartları masaya sürdü.

PERFORMANS BAZLI SÖZLEŞME ÖNERİSİ

Larin ile üç senelik sözleşme uzatmak isteyen ve bu oyuncunun performansından memnun kalan yönetim ise, karşı tarafın istediği paranın tamamını garanti olarak vermek yerine performans ve bonuslara dayalı bir sözleşmeyi masaya sürmek istiyor.

YÖNETİM SICAK BAKMIYOR

Ghezzal’e 2 milyon 250 bin euro garanti para veren ve bunun yanında bonuslar da ödeyecek olan yönetimin, kurdaki dalgalanmalar nedeniyle, Kanadalı oyuncuya bu kadar yüksek garanti para vermeye soğuk baktığı ortaya çıktı.

TAVİZ VERİLMEYECEK

Ghezzal ile sözleşme imzalandığı dönemdeki kur dalgalanmalarının bu kadar kırılgan olmadığını Larin’in menajerine ileterek, Beşiktaş’ın maddi menfatlerine uygun bir sözleşme imzalamak isteyen yönetim, pazarlıklarda son noktayı koymasa da bundan sonraki görüşmeleri de bu anlayışla sürdürmeye çalışacak.

5 GOL VE 1 ASİST ÜRETTİ

Beşiktaş formasıyla bu sezon 14 resmi mücadeleye çıkan Cyle Larin toplamda 946 dakika şans buldu. Kanadalı hücumcu bu süreçte rakip fileleri 5 kez havalandırdı. Larin aynı zaman diliminde 1 asist yaptı. (MİLLİYET)