Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cyle Larin, Beşiktaş'ın kendisine yaptığı 1 milyon 750 bin Euro'luk teklifi kabul etmeyerek 2.5 milyon Euro maaş ve 4 yıllık kontrat talep etmişti.

Yönetimin rakam yükseltmemesi üzerine oyuncunun menajeri Nick Mavromaras Avrupa'dan kulüplerle görüştü.

MENAJERİ GÖRÜŞME TALEP ETTİ

Ancak Suudi Arabistan dışında yüksek ücret içeren bir sözleşme alamayan 26 yaşındaki Kanadalı futbolcu için Maromaras, siyah-beyazlılardan randevu talep etti.

Tarafların bu hafta içinde yeniden bir araya geleceği öğrenildi.

Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibinin fiyat yükseltmeyi hâlâ düşünmediği, Larin'in kendisine önerilen rakamı kabul etmesi halinde sözleşme yapılacağı gelen bilgiler arasında. (SABAH)