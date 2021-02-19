Beşiktaş'ta Cyle Larin operasyonu!

Beşiktaş’ın bu sezon gol yollarındaki en etkili isimlerinden biri olan Cyle Larin’e devre arasında yurt dışından gelen teklifleri geri çeviren siyah-beyazlı yönetim, Kanadalı oyuncuyla nikah tazelemenin hesaplarını yapıyor.

FUTBOL 19.02.2021 - 11:17 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Beşiktaş'ta Cyle Larin operasyonu!

Başarılı golcüye ara transfer döneminde İngiltere’den gelen 10 milyon euroluk teklifi bile kabul etmeyen Kartal’ın, 25 yaşındaki oyuncunun 2022’de bitecek sözleşmesini uzatmak istediği belirlendi.

Kadınlar Futbol Ligi'nde Beşiktaş Fatih Vatan Spor final maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Kadınlar Futbol Ligi'nde Beşiktaş Fatih Vatan Spor final maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Kontratını 2-3 yıl uzatma

Transfer, sözleşme konularını sezon sonuna bırakan ve oyuncuların şampiyonluk yarışındaki motivasyonlarını bozmak istemeyen yönetim, mali şartların oluşması halinde Larin’i uzun süreli kontratla elinde tutmayı hedefliyor. Takımın hücum gücünü korumayı planlayan Beşiktaşlı idareciler, Larin ile büyük olasılıkla mayıs ayında masaya oturacak. Tarafların anlaşması durumunda başarılı oyuncunun kontratı 2 veya 3 yıl uzatılacak. (MİLLİYET)

#Beşiktaş #Transfer #larin
Yükleniyor...
0
.
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
Takım O Av P
  Şamp. Ligi   UEFA   Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P

Gelişmelerden Haberdar Olun

@
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam etmeniz gizlilik politikamızı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.