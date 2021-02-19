Beşiktaş'ta Cyle Larin operasyonu!

Başarılı golcüye ara transfer döneminde İngiltere’den gelen 10 milyon euroluk teklifi bile kabul etmeyen Kartal’ın, 25 yaşındaki oyuncunun 2022’de bitecek sözleşmesini uzatmak istediği belirlendi.

Kontratını 2-3 yıl uzatma

Transfer, sözleşme konularını sezon sonuna bırakan ve oyuncuların şampiyonluk yarışındaki motivasyonlarını bozmak istemeyen yönetim, mali şartların oluşması halinde Larin’i uzun süreli kontratla elinde tutmayı hedefliyor. Takımın hücum gücünü korumayı planlayan Beşiktaşlı idareciler, Larin ile büyük olasılıkla mayıs ayında masaya oturacak. Tarafların anlaşması durumunda başarılı oyuncunun kontratı 2 veya 3 yıl uzatılacak. (MİLLİYET)