Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş sahasında Göztepe 'yi konuk ettti. Siyah-Beyazlı ekipte, Göztepe maçına ilk 11'de başlayan Kanadalı golcü Cyle Larin, iki maçlık aranın ardından ilk 11'de yer buldu.

Son olarak Süper Lig 'in 22'nci haftasında 1-0 kazanılan VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasında 11'de oynayan Kanadalı oyuncu, Yeni Malatyaspor maçına yedek kulübesinde başlamış ancak görev almamıştı. Antalyaspor maçında da yedek soyunan Larin, 63'üncü dakikada Can Bozdoğan'ın yerine oyuna dahil olmuştu. (FANATİK)