Beşiktaş'ta Cyle Larin için yeni karar

Beşiktaş formasıyla geçen sezon 44 maça çıkıp 22 gol ve 5 asistlik performans sergileyerek çifte şampiyonluğa önemli bir katkı yapan Cyle Larin’le transfer sezonunun bitimi sonrasında yeni sözleşme görüşmeleri başlamıştı.

Fanatik gazetesinden Gökmen Özcan'ın haberine göre; Başarılı futbolcunun sezon sonunda bitecek olan kontratını uzatmak için 1 milyon 650 bin Euro’dan 2+1 yıllık sözleşme önerisinde bulunan yönetime, oyuncu cephesinden olumsuz yanıt geldi.

Tecrübeli futbolcunun menacerinin, yeni kontrat konusunda yaklaşık 2.5 milyon Euro seviyesinde bir talepte bulunmasını kabul etmeyen yönetim, kulübün mali şartlarını göstererek mevcut teklifini yineledi.

Dorukhan örneği ortada

Cyle Larin pozitif bir tutum takınsa da menacerinin yüksek maaş artırımı konusunda ısrarcı davranması, yönetimin sabrını taşırdı. Beşiktaşlı idarecilerin, Larin’in menacerine 1 Kasım’a kadar yeni kontrat konusunda anlaşma sağlanamazsa oyuncunun sezonun kalan bölümünde ilk 11’deki yerini kaybedip alternatif futbolcu olarak dönemi tamamlayacağını ilettiği kaydedildi. Kartal’da benzer bir süreç, Dorukhan Toköz için yaşanmıştı. Geçen sezon ilk 10 maçının 9’una ilk 11’de başlayan Dorukhan, sözleşme uzatmama kararı alması sonrasında görev yaptığı 21 mücadelenin 17’sinde sonradan oyuna dahil olmuştu. (FANATİK)