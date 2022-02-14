Gelecek sezon hücum hattında sıkıntı yaşamak istemeyen Siyah beyazlı takım bombaları peşpeşe patlattı. Beşiktaş’ınhedefinde ise Boupensza, Sörloth ve Cenk Tosun var.

Boupendza’da ciddi aşama kaydedildi

Boupendza konusunda ciddi aşama kaydedildi. Futbolcunun menajeri de Türkiye’ye dönmek istediğini kaydetti

Sörloth sıcak bakıyor

Sörloth konusunda ise sezon sonu beklenecek. Leipzig yönetiminin Beşiktaş’ın teklifine sıcak baktığı ancak görüşmenin sezon sonunda yapılmasını istediğini bildirdi. (FOTOMAÇ)