Beşiktaş'ta Cenk Tosun şoku
Beşiktaş, Erzurumspor deplasmanından 3 puanla dönüyor ancak Cenk Tosun'un sakatlığı moralleri bozdu.
FUTBOL 11.04.2021 - 21:11 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Maçın 73. dakikasında sağ dizinden sakatlanan Cenk Tosun oyuna devam edemedi ve sedyeyle çıkarıldı.
Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un yerine Gökhan Töre oyuna girdi.
Milli futbolcu, Everton'da oynarken de sol dizinden sakatlık yaşamış ve 1 yıl boyunca tedavi görmüştü.
Maçın ardından takımla birlikte İstanbul'a dönecek olan Cenk Tosun'un detaylı kontrolleri burada yapılacak. (NTV SPOR)
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