Beşiktaş'ta Cenk Tosun şoku

Beşiktaş, Erzurumspor deplasmanından 3 puanla dönüyor ancak Cenk Tosun'un sakatlığı moralleri bozdu.

FUTBOL 11.04.2021 - 21:11 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Beşiktaş'ta Cenk Tosun şoku

Maçın 73. dakikasında sağ dizinden sakatlanan Cenk Tosun oyuna devam edemedi ve sedyeyle çıkarıldı.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un yerine Gökhan Töre oyuna girdi.

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Milli futbolcu, Everton'da oynarken de sol dizinden sakatlık yaşamış ve 1 yıl boyunca tedavi görmüştü.

Maçın ardından takımla birlikte İstanbul'a dönecek olan Cenk Tosun'un detaylı kontrolleri burada yapılacak. (NTV SPOR)

#Beşiktaş #Cenk Tosun #erzurumspor
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