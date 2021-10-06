Beşiktaş'ta Can Bozdoğan kararı! Harekete geçilecek...

Beşiktaş'ın Schalke 04 kulübünden kiralık olarak transfer ettiği Can Bozdoğan performansıyla beğeni toplamaya devam ediyor.

FUTBOL 06.10.2021 - 11:56 06.10.2021 - 11:58
Beşiktaş'ta Can Bozdoğan kararı! Harekete geçilecek...

Siyah-beyazlı ekibin bu sene başında satın alma opsiyonu ile kiraladığı genç futbolcu performansı ile göz doldurdu.

Önümüzdeki sezondan itibaren genç Türk oyuncuları daha çok takıma katmayı düşünen Beşiktaş'ta ilk olarak Schalke'den kiralanan Can Bozdoğan'ın bonservisi için harekete geçilecek.

Milli ara Beşiktaş'a ilaç gibi geldi

Milli ara Beşiktaş'a ilaç gibi geldi

Ajax maçında 90 dakika sahada kalan genç futbolcu, Sivasspor ile oynanan karşılaşmada da 67 dakika sahada kaldı ve performansıyla alkış topladı. (MİLLİYET)

#can bozdoğan #Beşiktaş
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