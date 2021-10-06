Beşiktaş'ta Can Bozdoğan kararı! Harekete geçilecek...

Siyah-beyazlı ekibin bu sene başında satın alma opsiyonu ile kiraladığı genç futbolcu performansı ile göz doldurdu.

Önümüzdeki sezondan itibaren genç Türk oyuncuları daha çok takıma katmayı düşünen Beşiktaş'ta ilk olarak Schalke'den kiralanan Can Bozdoğan'ın bonservisi için harekete geçilecek.

Ajax maçında 90 dakika sahada kalan genç futbolcu, Sivasspor ile oynanan karşılaşmada da 67 dakika sahada kaldı ve performansıyla alkış topladı. (MİLLİYET)