Beşiktaş’ın Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı maçta attığı gol ve oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Can Bozdoğan’ın performansı ayakta alkışlandı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda maçı seyreden yöneticiler, Can Bozdoğan’ın attığı golden sonra birbirlerine sarılırken, oyuncunun her olumlu hareketi alkışla karşılık buldu. Transferin son günlerinde yönetimin belirlediği yurt dışında oynayan oyuncular listesinden alınan Can Bozdoğan için yönetim bonservisini almak için düğmeye basacak. Schalke 04’den kiralanan 20 yaşındaki futbolcuya Beşiktaş’ın geleceğinde yer vermek isteyen yönetim en kısa zamanda Alman kulübü ile temasa geçecek.

1 milyon 200 bin euro civarında satın alma ücreti üzerinden görüşecek olan yönetimin bu rakam üzerinden pazarlıkları başlatacağı bildirildi. Sadece yeteneği değil karakter olarak da takım içerisinde çok kısa zamanda sevilen Can Bozdoğan’ın da Beşiktaş ile uzun süreli kontrat imzalamak istediği vurgulandı.

Öte yandan Beşiktaş yönetimi, Can Bozdoğan gibi birçok gencin yer aldığı listesine yaz döneminde de sadık kalacak. Bundan sonra oyuncuların geçmişine değil geleceğine para yatırmak isteyen yönetim, yeni bir yapılanmaya gidecek.

Ailesi hep yanında

Sezon başında siyah-beyazlı kulübe kiralık gelerek kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Can Bozdoğan’ı ailesi yalnız bırakmıyor. Babası ile birlikte İstanbul’da yaşayan genç yeteneğin annesi ve ablası da zaman zaman İstanbul’a gelerek Can Bozdoğan’a her konuda destek veriyor. Alman futbolunun disiplinden taktik anlayışa kadar tüm özelliklerine sadık kalmaya çalışan 20 yaşındaki futbolcunun Türkçesini de ilerletmeye çalıştığı vurgulandı.

İlk golünü attı

Siyah-beyazlı formayla bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde 9 resmi maça çıkan Can Bozdoğan, ilk golünü attı. Kasımpaşa ağlarına çok şık bir gol bırakan Can, başarılı futbolunu sürdürüyor.

Şampiyonlar Ligi’nde de dikkat çeken 20 yaşındaki orta saha her geçen hafta daha da gelişiyor.

Takıma özel izin

Süper Lig’de 15. haftanın açılış maçında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş’ta takım dünü izinli geçirdi. Teknik direktör Sergen Yalçın hem son haftalardaki yoğun maç takvimi hem de olumsuz sonuçlar nedeniyle morali bozan futbolcularına bir gün izin vererek dinlenmelerini istedi. Salı günü B.Dortmund maçı olmasına rağmen Sergen Yalçın, “Gidin ailenizle vakit geçirin, Kasımpaşa maçını aklınızdan çıkarın” diyerek izin verdi.

Psikolojik yorgunlukBeşiktaş yönetimi Kasımpaşa maçından sonra takıma teşhisi koydu. Futbolcuların psikolojik yorgunluğunun bir türlü son bulmaması nedeniyle, yönetim teknik heyet ile oturup bu soruna çare aranacak. Ligde son 5 karşılaşmada 4 yenilgi 1 beraberlik alan takımın son durumu sık sık konuşuluyor. Şampiyonlar Ligi’nde de 5 maçta sıfır çekilmişti. Bu nedenle yönetim ve teknik heyet gerekirse çok daha radikal kararlar alacak. (MİLLİYET)