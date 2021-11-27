Şampiyonlar Ligi'nde hayal kırıklığı yaşayan ve gözünü lige çeviren Beşiktaş , Süper Lig 'in 14. haftasında Giresunspor'u konuk etti. Vodafone Park'ta oynanan ve Hüseyin Göçek'in yönettiği 90 dakikada Siyah Beyazlı ekip şok bir mağlubiyet aldı.

22'de Diabate'nin penaltı golüyle geri düşen Kartal, 39'da Necip Uysal'ın gördüğü direkt kırmızı kartla oyun üstünlüğünü rakibine kaptırdı. 55'te Mert Günok'un çok büyük hatasını affetmeyen Ibrahima Balde, farkı 2'ye çıkardı, 64'te sahne alan Serginho, takımının 3. golünü attı. Champness ise 90'da skoru belirledi. (FANATİK)