Hücumda Michy Batshuayi'den beklenen verimi alamayan Beşiktaş , forvete Aaron Boupendza takviyesini düşünüyor.

Bu transferi gelecek sezon için gerçekleştirmek isteyen siyah-beyazlıların önündeki en büyük engel ise oyuncunun maaşı…

Gabonlu futbolcu, Hatayspor'daki 22 gol ve 1 asistlik performansı sonrası 2 milyon Euro garanti ücret ve yüksek bonuslar karşılığında Al Arabi'ye imza atmıştı.

Beşiktaş yönetimi ise oyuncuya 1.5 milyon Euro'luk bir teklifle gitmeye hazırlanıyor.

Boupendza'dan maaşında indirim yapmasını isteyecek olan siyah beyazlılar, tekliflerin kabul görmesi halinde bu transferi bitirecek. (SABAH)