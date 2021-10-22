Beşiktaş'ta bir isim daha takıma döndü

Beşiktaş, Süper Lig’de Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

FUTBOL 22.10.2021 - 16:17 22.10.2021 - 16:21 Kartal Bakışı
Beşiktaş'ta bir isim daha takıma döndü

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile minik kale maç yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçının ardından gerçekleştirilen şut çalışması ile tamamlandı.

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MEHMET TOPAL, TAKIMA DÖNDÜ

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Mehmet Topal, takımlar birlikte çalışmalara başladı.

Başkan Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkan Emre Kocadağ’ın da bir bölümünü izlediği basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Siyah-beyazlılar, Galatasaray maçı hazırlıklarına yarın (23 Ekim) saat 12.00’de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.

#Beşiktaş #Süper Lig
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