Sergen Yalçın döneminde formaya adeta hasret kalan Oğuzhan, U-19 Teknik Sorumlusu Önder Karaveli’nin takımın başına geçmesiyle birlikte kendini bulmaya başladı.

Yukatel Kayserispor maçında 73. dakikada oyuna girip, ortaya koyduğu performansla 4-2’lik galibiyette büyük pay sahibi olan yıldız futbolcu, Fenerbahçe derbisinde de olumlu puan topladı. Önder Karaveli’nin ikinci yarının başında Can Bozdoğan’ın yerine sahaya sürdüğü Oğuzhan yine pozitif performans sergilerken, eski başarılı günlerini hatırlattı.

Teknik Sorumlu Önder Karaveli’nin orta alanda hem defansif hem de ofansif görevler üstlenen 29 yaşındaki futbolcuya, Göztepe maçında ilk 11’de forma vermenin planlarını yaptığı aktarıldı. Siyah-beyazlı hocanın, Can Bozdoğan’ı yedeğe çekerek Oğuzhan’dan yararlanmak istediği vurgulandı.

Yeni sözleşme umudu

Beşiktaş Yönetimi’nin iyi futbolunu sürdürmesi halinde Oğuzhan’ın sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmaya da sıcak baktığı belirlendi.

Süper Lig’de önümüzdeki sezon ilk 11’deki yabancı oyuncu sayısının 7’ye düşecek olması nedeniyle kadrodaki yetenekli Türk futbolcuları elde tutmak isteyen siyah-beyazlıların, Oğuzhan’a yeni bir sözleşme teklif edeceği belirtildi. Deneyimli oyuncuya teklif edilecek kontratın garanti para ve performansa dayalı ücret şeklinde olması bekleniyor.

35 gol, 61 asist

Kartal’da 10. sezonunu yaşayan Oğuzhan Özyakup 303 resmi maçta forma giydi. Rakip ağlara 35 gol gönderen deneyimli oyuncu 61 kez de asist yaptı. (MİLLİYET)