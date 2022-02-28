Michy Batshuayi, Demir Grup Sivasspor’a attığı iki golle yükselişini sürdürdü. Kritik galibiyette büyük pay sahibi olan Belçikalı forvet, Süper Lig’deki gol sayısını da 11’e çıkardı.

Batshuayi, Beşiktaş’ın en çok eleştirilen ve tartışılan ismi olmasına rağmen gol krallığı yarışında ikinci sırada yer alıyor.

Sivas’ta gollerinin yanı sıra mücadelesiyle dikkatleri üzerine çeken deneyimli futbolcu, 12 golle ilk sırada yer alan Fatih Karagümrüklü Pesic’i takip ediyor.

Michy Batshuayi dördü penaltıdan olmak üzere 11 golün tamamını Süper Lig’de attı.

28 yaşındaki futbolcunun, Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası’nda golle buluşamadı. (MİLLİYET)