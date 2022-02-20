Beşiktaş yönetimi, Belçikalı santrfor ile gelecek sezon yola devam etmeyi planlamıyor. Beşiktaş dün evinde Altay'ı Domagoj Vida'nın golüyle 1-0 mağlup etmeyi başardı ve ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. Beşiktaş ligin ilk yarısında Altay'a 2-1 kaybetmişti. Beşiktaş dünkü galibiyetin ardından puanını 41'e yükseltti.

2 maçlık yenilmezlik serisini kaybeden Altay ise 22 puanla 19 sırada kaldı. Maça damga vuran pozisyon ise Kerem Kalafat'ın ceza sahası içinde yaşadığı pozisyon oldu.

Altay cephesinin yoğun penaltı itirazları sonrası incelenen pozisyonda VAR hakemleri maçı devam ettirdi.

BEŞİKTAŞ'TA BATSHUAYİ YOLCU

Cezası nedeniyle Altay maçında takımını yalnız bırakan Michy Batshuayi için Beşiktaş yönetimi yol haritasını belirledi. Siyahbeyazlıların yaz transfer döneminde Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı golcü futbolcu, bugüne dek sergilediği performans ile kendini ispat edemedi.

Attıklarından çok kaçırdıklarıyla hayal kırıklığı yaratan Belçikalı santrfor ile ilgili Beşiktaşlı kurmaylar, sezon sonu herhangi bir girişimde bulunmayı düşünmüyor.

Kiralık sözleşmesinde 20 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan 28 yaşındaki oyuncu için yeniden kiralama ya da bonservis özelinde bir teklif götürülmesi planlanmıyor.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Beşiktaş son 3 haftada gelen beraberlikler taraftarları da tribünlerden uzaklaştırdı. Vodafone Park, dünkü karşılaşmada büyük oranda boş kalırken, yaklaşık 9 bin kişi takıma destek verdi. (SABAH)