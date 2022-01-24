Rizespor , Gaziantep ve Karagümrük maçlarını 2’si penaltı olmak üzere 3 golle tamamlayan Belçikalı forvet, Yeni Malatya karşısında da asist yaparak ikinci yarıdaki 4 mücadelede dört sayıya katkı yaptı. Batsman, ligdeki gol sayısını 9’a yükseltirken Siyah- Beyazlı ekibin de en golcü ismi oldu. Ligde oynadığı maçlarda 4 de asist yapan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon Beşiktaş ’ın attığı 34 golün 13’üne doğrudan etki etti. (FANATİK)
Beşiktaş'ta Batshuayi etkisi devam ediyor
Sezon başında Chelsea’den kiralanan Michy Batshuayi, ilk yarıdaki performansıyla eleştirilse de dönemin ikinci yarısında etkili olmaya devam ediyor.
FUTBOL 24.01.2022 - 11:19 24.01.2022 - 11:20 Kartal Bakışı
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