Rizespor , Gaziantep ve Karagümrük maçlarını 2’si penaltı olmak üzere 3 golle tamamlayan Belçikalı forvet, Yeni Malatya karşısında da asist yaparak ikinci yarıdaki 4 mücadelede dört sayıya katkı yaptı. Batsman, ligdeki gol sayısını 9’a yükseltirken Siyah- Beyazlı ekibin de en golcü ismi oldu. Ligde oynadığı maçlarda 4 de asist yapan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon Beşiktaş ’ın attığı 34 golün 13’üne doğrudan etki etti. (FANATİK)