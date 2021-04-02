Beşiktaş'ta Atınç Nukan sürprizi

Beşiktaş transfer hamlelerine erken başladı. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek için büyük bir yarış içinde olan Siyah-Beyazlılar, gelecek planlarını da oluşturmaya başmadı. Savunm hattında alternatif yaratmak isteyen Siyah-Beyazlı ekibin gündemine altyapısından yetişen Atınç Nukan da geldi.

27 yaşındaki stoperin, yaz transfer döneminde yeniden Kara Kartal'ın formasını giyebilmesi için girişimlerin başlayacağı öğrenildi. Bilindiği üzere Atınç genç yaşta Beşiktaş formasını giydikten sonra Almanya deneyimi yaşamış, daha sonra ise Türkiye'ye dönmüştü. Atınç halen İzmir ekibi Göztepe'nin formasını giyiyor. (FANATİK)