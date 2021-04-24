Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson şoku!

Beşiktaş Kulübü, Atiba Hutchinson'ın sakatlığı ile ilgili açıklama yaptı.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol Takımımızın yoğun maç trafiği nedeniyle sol kalf adale grubunda hissettiği hassasiyet son iki gün içinde yoğunlaşan futbolcumuz Atiba Hutchinson’ın dün gece Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol bacak soleus kasında ödeme rastlanmıştır.

Sağlık ekibimiz tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, Hes Kablo Kayserispor maçında oynaması halinde kas yaralanması yaşama riskinin yüksek bulunduğu Atiba Hutchinson’ın maç kadrosundan çıkarılmasına karar verilmiştir. Atiba Hutchinson’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir.