Takımın kaldığı otelde Güven’le bir araya gelen sportif direktör Ceyhun Kazancı, 22 yaşındaki forvete 4+1 yıllık teklifte bulundu.

Siyah-Beyazlılar’ın, yoluna Beşiktaş ’ta devam etmeye sıcak bakan Güven Yalçın’a sezon başına 6 milyon TL garanti ücret vermeyi planladığı öğrenildi.

Kara Kartal tam gaz

Kara Kartal’da hazırlıklar, dün yapılan tek idmanla devam etti. Siyah-Beyazlılar’ın Belek turizm merkezinde bulunduğu otelin tesislerinde yapılan akşam antrenmanının 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık yapıldı.

Futbolcular, taktik ve kondisyon ağırlıklı bir çalışma yaptı. Teknik direktör Önder Karaveli, oyuncularla yakından ilgilenip özellikle hücum oyuncularıyla birebir görüşmeler yaptı. (FANATİK)